Milano 10:34
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Parigi: positiva la giornata per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Engie
Avanza il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%.
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