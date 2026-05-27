Parigi: andamento negativo per Engie

(Teleborsa) - Sottotono il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , che passa di mano con un calo del 2,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Engie rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo di Engie ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 27,21 Euro. Primo supporto individuato a 26,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 27,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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