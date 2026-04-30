Parigi: risultato positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che avanza bene del 2,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di breve periodo di Capgemini mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 107,2 Euro e supporto a 104. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 110,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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