Parigi: scambi negativi per Michelin

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei pneumatici , in flessione del 2,44% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Michelin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo della big dei pneumatici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30,6 Euro con primo supporto visto a 30,03. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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