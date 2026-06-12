Parigi: scambi al rialzo per Michelin
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dei pneumatici, con una variazione percentuale del 2,95%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Michelin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della big dei pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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