Parigi: scambi al rialzo per Michelin

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dei pneumatici , con una variazione percentuale del 2,95%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Michelin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della big dei pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,37 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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