Parigi: scambi negativi per Michelin

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei pneumatici , in flessione del 2,28% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Michelin è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dei pneumatici . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,83 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 32,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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