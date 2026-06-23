Parigi: scambi negativi per Michelin
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei pneumatici, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Michelin è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dei pneumatici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 32,83 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 32,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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