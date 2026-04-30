Piazza Affari: andamento sostenuto per Cembre

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,48%, rispetto a -0,2% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Cembre rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 82,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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