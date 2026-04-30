Milano 10:35
47.504 -0,61%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:35
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Francoforte 10:35
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Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 106.987,22 punti.
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