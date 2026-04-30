Milano 10:36
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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Banks a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Banks a Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 256,17 punti.
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