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Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
Ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che presenta una flessione del 2,76%.
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