Vola a New York Quanta Services
(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,09%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Quanta Services rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Quanta Services. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Quanta Services evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 726,5 USD. Primo supporto a 695,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 681.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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