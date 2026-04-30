Vola a New York Quanta Services

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale , che sta mettendo a segno un rialzo del 13,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Quanta Services rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Quanta Services . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Quanta Services evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 726,5 USD. Primo supporto a 695,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 681.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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