Milano 15:13
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Dow Jones 29-apr
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Vola a Piazza Affari il comparto utility in Italia
In forte aumento il settore utility italiano, che con il suo +1,53% avanza a quota 54.078,4 punti.
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