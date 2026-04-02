Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,06%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,62 con area di resistenza individuata a quota 0,6251. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6183.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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