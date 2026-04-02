Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,06%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,62 con area di resistenza individuata a quota 0,6251. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)