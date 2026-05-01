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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Giornata difficile quella vissuta il 30 aprile per il cambio Euro / Yen, che termina in ribasso a 183,75.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 182,577. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 186,097. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 181,403.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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