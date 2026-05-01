Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:45
10.318 -0,59%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Seduta positiva per il derivato italiano, che avanza bene e porta a casa un +1,1%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.860. Rischio di discesa fino a 47.295 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48.425.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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