Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Seduta positiva per il derivato italiano, che avanza bene e porta a casa un +1,1%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.860. Rischio di discesa fino a 47.295 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48.425.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)