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Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,11% alle 19:30
Il Nasdaq-100 allunga a 27.757,47 punti
In breve
,
Finanza
01 maggio 2026 - 19.30
Risultato positivo dell'1,11% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 27.757,47 punti.
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