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Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,36%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 49.832,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,36%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,36%, dopo aver aperto a quota 49.832,57.
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