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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,26%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 52.317,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,26%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,26% e termina la sessione a 52.317,81 punti.
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