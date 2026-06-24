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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,36%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 51.850,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,36%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,36% e termina la sessione a 51.850,87 punti.
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