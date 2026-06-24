Milano
17:35
51.639
-0,74%
Nasdaq
22:00
29.220
-0,43%
Dow Jones
22:05
51.849
+0,35%
Londra
17:35
10.462
+0,31%
Francoforte
17:35
24.740
-0,62%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 23.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,36%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,36%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 51.850,87 punti
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,36% e termina la sessione a 51.850,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,64%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/06/2026
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,35%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,32%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,15%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,26%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,06%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,59%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,21%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto