Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,14%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.920,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,14%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 51.920,62 punti.
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