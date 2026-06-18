Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 22:00
30.406 +2,48%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:40
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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,14%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.565,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,14%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 51.565,75 punti.
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