Milano 30-apr
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Nasdaq 30-apr
27.452 +0,98%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 30-apr
10.379 0,00%
Francoforte 30-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,66%

Nikkey a 59.676,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,66%
Indice Nikkey +0,66% a quota 59.676,04 all'apertura pomeridiana.
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