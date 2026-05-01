Milano 30-apr
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Francoforte 30-apr
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Londra: exploit di Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: exploit di Pearson
Prepotente rialzo per la società internazionale di formazione, che mostra una salita bruciante del 5,55% sui valori precedenti.
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