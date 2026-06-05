Londra: nuovo spunto rialzista per Pearson

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società internazionale di formazione , con una variazione percentuale del 2,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson rispetto all'indice.





Tecnicamente, Pearson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,84 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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