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Londra: in perdita Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in perdita Standard Chartered
Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che tratta in perdita del 7,21% sui valori precedenti.
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