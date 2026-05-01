Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:48
10.314 -0,63%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining
Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano in perdita del 3,83%.
Condividi
```