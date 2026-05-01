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/ Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining
Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining
Migliori e peggiori
,
In breve
01 maggio 2026 - 09.50
Ribasso per l'
azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che passa di mano in perdita del 3,83%.
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