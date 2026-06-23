Londra: rosso per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , in flessione del 2,70% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Endeavour Mining mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,8 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```