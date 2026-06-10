Londra: andamento negativo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un ribasso del 2,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,58 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,77. Il peggioramento di Endeavour Mining è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 36,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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