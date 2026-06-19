Londra: in calo Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che sta segnando un calo del 2,54%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Endeavour Mining ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 41,4 sterline. Supporto a 40,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 42,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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