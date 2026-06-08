Londra: giornata depressa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che mostra un decremento del 2,04%.



L'andamento di Endeavour Mining nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Endeavour Mining suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,65 sterline con tetto rappresentato dall'area 39,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 38,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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