Milano 15:22
51.279 +0,03%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:22
10.507 -0,01%
Francoforte 15:22
24.704 +0,13%

Londra: andamento negativo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Endeavour Mining
Sottotono l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano con un calo del 2,34%.
Condividi
```