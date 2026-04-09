Unilever punta sugli integratori e acquisisce Gruns

(Teleborsa) - Unilever ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di Gruns, azienda statunitense in rapida crescita nel segmento degli integratori a base di verdure. L'operazione, spiega una nota, rappresenta un ulteriore passo nella strategia del gruppo volta a rafforzare il proprio portafoglio nei segmenti premium e ad alto potenziale, con un focus sempre maggiore su Beauty & Wellbeing e sul mercato statunitense.



Fondata nel 2023 da Chad Janis, Grüns nasce con l’obiettivo di rendere l’assunzione quotidiana di nutrienti un’abitudine semplice e piacevole. In breve tempo, il brand si è affermato come uno dei principali player nella categoria degli integratori negli Stati Uniti, grazie a un modello digitale e a un posizionamento fortemente orientato al consumatore.



Jostein Solheim, CEO di Unilever Wellbeing, ha sottolineato come Grüns si distingua per un portafoglio mirato di prodotti supportati dalla scienza e apprezzati dai consumatori per efficacia e esperienza d’uso. Una combinazione che offre importanti opportunità di crescita all’interno della divisione Wellbeing.



Soddisfazione anche da parte del fondatore Chad Janis, che ha evidenziato come la partnership con Unilever permetterà al brand di ampliare la propria diffusione, accelerare lo sviluppo e continuare a innovare nel settore del benessere quotidiano.



Grüns è attualmente distribuita negli Stati Uniti sia attraverso canali di vendita al dettaglio e di vendita diretta al consumatore. I termini economici dell’operazione non sono stati resi noti. Il completamento dell’acquisizione è previsto entro la fine dell’anno, subordinatamente alle consuete approvazioni regolatorie.

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