Londra: scambi in forte rialzo per Pearson

(Teleborsa) - Brilla la società internazionale di formazione , che passa di mano con un aumento del 5,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson rispetto all'indice.





Nel breve periodo, Pearson presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,59 sterline e supporto a 11,08. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 12,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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