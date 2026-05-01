Londra: scambi in forte rialzo per Pearson
(Teleborsa) - Brilla la società internazionale di formazione, che passa di mano con un aumento del 5,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pearson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pearson rispetto all'indice.
Nel breve periodo, Pearson presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 11,59 sterline e supporto a 11,08. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 12,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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