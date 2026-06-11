New York: scambi in forte rialzo per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Brilla il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 7,04%.



Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Monolithic Power Systems , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.529,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.601,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.482,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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