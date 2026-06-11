New York: scambi in forte rialzo per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Brilla il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 7,04%.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Monolithic Power Systems, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.529,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.601,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.482,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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