Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 maggio
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,17%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7773 con tetto rappresentato dall'area 0,7876. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7738.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)