Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7867, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7966. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7834.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)