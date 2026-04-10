Milano 9:58
47.396 +0,14%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9:58
10.617 +0,13%
23.855 +0,20%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7867, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7966. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7834.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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