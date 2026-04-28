Milano 12:16
48.176 +1,05%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:16
10.358 +0,36%
Francoforte 12:14
24.115 +0,13%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,08%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 0,785. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 0,7857. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 0,7848.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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