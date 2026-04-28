Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,08%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 0,785. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 0,7857. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 0,7848.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)