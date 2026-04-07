Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.
Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,7994 con primo supporto visto a 0,7971. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,7964.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)