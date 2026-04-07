Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,25%.

Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,7994 con primo supporto visto a 0,7971. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,7964.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```