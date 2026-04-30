Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,20%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,7929, mentre il primo supporto è stimato a 0,7872. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,7986.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)