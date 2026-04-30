Milano 10:23
47.486 -0,65%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
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Londra 10:23
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Francoforte 10:23
23.891 -0,26%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,20%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,7929, mentre il primo supporto è stimato a 0,7872. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,7986.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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