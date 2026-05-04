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/ Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,39%
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,39%
Ibex 35 termina gli scambi a 17.356,1 Euro
In breve
,
Finanza
04 maggio 2026 - 17.53
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,39%, archiviando la giornata a 17.356,1 Euro.
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