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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,39%

Ibex 35 termina gli scambi a 17.356,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione del 2,39%
Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso del 2,39%, archiviando la giornata a 17.356,1 Euro.
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