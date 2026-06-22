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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.363,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,08%, a quota 19.363,1 in apertura.
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