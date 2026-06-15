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Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,43%)

Ibex 35 inizia a scambiare a 19.032,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,43%)
Bene indice azionario della Borsa di Madrid, con un progresso dell'1,43%, dopo aver aperto a 19.032,5.
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