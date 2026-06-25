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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.403,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,07%, a quota 19.403,7 in apertura.
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