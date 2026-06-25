Milano
10:38
51.810
+0,33%
Nasdaq
24-giu
29.220
0,00%
Dow Jones
24-giu
51.849
+0,35%
Londra
10:38
10.485
+0,22%
Francoforte
10:38
24.886
+0,59%
Giovedì 25 Giugno 2026, ore 10.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 19.403,7 Euro
In breve
,
Finanza
25 giugno 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,07%, a quota 19.403,7 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)
Borsa: Brillante Madrid in avvio (+1,43%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%
Argomenti trattati
Borsa
(1648)
·
Madrid
(75)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,27%
Altre notizie
Borsa: Avvio positivo per Madrid, in crescita (dell'1,67%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,35%)
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto