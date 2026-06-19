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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 19.352,5 Euro
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19 giugno 2026 - 09.18
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