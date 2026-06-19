Milano 9:57
53.048 +0,68%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:57
10.416 +0,16%
25.152 +0,50%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 19.352,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,27%, a quota 19.352,5 in apertura.
Condividi
```