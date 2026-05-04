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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
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04 maggio 2026 - 15.00
L'
Indice bancario europeo
perde l'1,49%, continuando la seduta a 256,06 punti.
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