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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro crolla dell'1,51%, scendendo fino a 526,05 punti.
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