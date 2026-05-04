Francoforte: brillante l'andamento di Basf

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Basf rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo del leader mondiale nel settore chimico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,99 Euro e primo supporto individuato a 52,75. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 55,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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