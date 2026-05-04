Milano 16:34
47.759 -1,01%
Nasdaq 16:34
27.773 +0,23%
Dow Jones 16:34
49.436 -0,13%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:34
24.184 -0,45%

Francoforte: movimento negativo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Puma
Ribasso composto e controllato per Puma, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Condividi
```