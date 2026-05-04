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/ Francoforte: movimento negativo per Puma
Francoforte: movimento negativo per Puma
Migliori e peggiori
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In breve
04 maggio 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per
Puma
, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
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