GameStop tenta il colpo da gigante: offerta da 56 miliardi per eBay

(Teleborsa) - GameStop prova a riscrivere le regole del settore con una mossa audace: un’offerta da circa 55,5 miliardi di dollari per acquisire eBay . L'operazione, guidata dal CEO Ryan Cohen, prevede 125 dollari per azione tra contanti e titoli, con un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura precedente.



Per finanziare l’acquisizione, GameStop ha già ottenuto una lettera di supporto da TD Bank per circa 20 miliardi di debito e punta a generare 2 miliardi di risparmi annuali entro un anno dalla chiusura. eBay ha dichiarato che valuterà attentamente la proposta, considerando sia il valore per gli azionisti sia la reale capacità di GameStop di finalizzare l’accordo.



I mercati restano cauti: il titolo eBay è salito nel pre-market, ma resta sotto il prezzo offerto, segnale di possibili ostacoli. L’operazione rappresenta l’ultimo capitolo della sorprendente trasformazione di GameStop, passata da simbolo del retail in crisi a protagonista di una delle storie più imprevedibili di Wall Street.



Entrambe le aziende, alle prese con l’evoluzione dei consumi digitali, vedono nei collezionabili e nei prodotti di seconda mano un terreno comune. Ma questa fusione, se realizzata, segnerebbe un cambiamento radicale negli equilibri dell’e-commerce globale.







Condividi

```