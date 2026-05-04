Milano 16:38
47.793 -0,94%
Nasdaq 16:38
27.785 +0,27%
Dow Jones 16:38
49.411 -0,18%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:37
24.181 -0,46%

New York: eBay, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: eBay, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Effervescente la società di commercio globale, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,08%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di eBay rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di eBay è in rafforzamento con area di resistenza vista a 111 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 108,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 113,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```