New York: eBay, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente la società di commercio globale , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,08%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di eBay rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di eBay è in rafforzamento con area di resistenza vista a 111 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 108,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 113,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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